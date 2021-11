Imieniny Nikoli 1.11. Jakie życzenia wybrać dla Nikoli? Życzenia imieninowe idealne na sms

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Nikoli - jakie jest pochodzenie tego imienia?

Nikola to żeńska forma imienia Mikołaj. Nikola imieniny obchodzi 1, 14 lutego, 21 marca, 9 maja, 18 czerwca, 10 września, 12 listopada, 6 grudnia.

Nikola to ambitna i zaradna kobieta, czasem wręcz za bardzo ambitna. Nie lubi, gdy ktoś próbuje nią kierować. Sama chce podejmować decyzje. Chętnie udziela rad, nawet nie proszona. Dobrze czuje się w towarzystwie. Znajomi często proszą ją o poradę, gdyż potrafi być obiektywna i spojrzeć na sytuację z wielu punktów widzenia. Ma powodzenie u mężczyzn, jednak nie imponuje jej to. Miłość uważa za najwyższą wartość i poszukuje księcia z bajki. Wobec mężczyzn jest bardzo wymagająco, co może odwrócić się przeciwko niej. W pracy uparcie dąży do osiągnięcia celu. Lubi się rozwijać i podejmować nowe wyzwania.