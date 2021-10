Imieniny Nikoli 1.11. Życzenia imieninowe dla Nikoli

Nikola to ambitna i zaradna kobieta, czasem wręcz za bardzo ambitna. Nie lubi, gdy ktoś próbuje nią kierować. Sama chce podejmować decyzje. Chętnie udziela rad, nawet nie proszona. Dobrze czuje się w towarzystwie. Znajomi często proszą ją o poradę, gdyż potrafi być obiektywna i spojrzeć na sytuację z wielu punktów widzenia. Ma powodzenie u mężczyzn, jednak nie imponuje jej to. Miłość uważa za najwyższą wartość i poszukuje księcia z bajki. Wobec mężczyzn jest bardzo wymagająco, co może odwrócić się przeciwko niej. W pracy uparcie dąży do osiągnięcia celu. Lubi się rozwijać i podejmować nowe wyzwania.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.