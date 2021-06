Imieniny Norberta. Najbliższe wypadają 6.06. Życzenia i wierszyki na imieniny Norberta

Norbert to niepoprawny romantyk i wrażliwiec. Boi się zranienia i ma problemy z otwarciem się na nowe znajomości. Nie jest typem kobieciarza. Związek musi zacząć się od solidnej przyjaźni. Nie jest również skłonny do zdrad. Życie u jego boku jest spokojne i stateczne. Jego żona może liczyć na wiele czułości i miłości. Norbert wybiera zawody spokojne, nie wymagające ciągłego przebijania się i walki o stołki. Nie zależy mu na wielkich sukcesach. Przy wyborze zawodu kieruje się swoimi zainteresowaniami. Minimum przyjemności z wykonywanej pracy i zapewnienie bytu rodzinie mu wystarczy.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.