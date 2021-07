Imieniny Olgi 11.07. Oryginalne życzenia imieninowe dla Olgi

Olga to kobieta o dużej inteligencji. Twardo stąpa po ziemi i ma racjonalne podejście od rzeczywistości. Ma głowę pełną pomysłów i chęci do ich realizowania. Jest odpowiedzialna, kreatywna i zorganizowana. Świetnie sprawdzi się na stanowiskach kierowniczych. W związkach nie kieruje się chłodnym kalkulowaniem, lecz uczuciami. Małżeństwo jest dla niej możliwe tylko z miłości. Nie lubi nadmiernego okazywania sobie uczuć. W związkach stawia na partnerstwo, wzajemnie zaufanie oraz wsparcie.

Życzenia imieninowe dla Olgi

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!