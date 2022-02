Imieniny Oskara. Najbliższe wypadają 3.02. Wiersze na imieniny dla Oskara

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Oskar?

Oskar to imię pochodzenia skandynawskiego lub germańskiego. Oskar imieniny obchodzi 3 lutego.

Oskar to rozważny i stanowczy mężczyzna. Nie lubi zmian i ryzyka. Wszystko musi mieć skrupulatnie przemyślane i zaplanowane. Oskar jest stały w uczuciach. Szuka jednak partnerki o podobnych usposobieniu. Oskar nie jest typem szalonego, pełnego pomysłów mężczyzny. Na wycieczki wybiera te same miejsca, spotyka się z tymi samymi znajomymi. Partnerka nie może więc oczekiwać ciągłych zaskoczeń i niespodzianek, gdyż one się nie pojawią. Życie u boku Oskara jest spokojne i stonowane. Dba o rodzinę. Praca również musi zapewniać mu stabilizację i bezpieczeństwo. Unika zawodów związanych z ryzykiem.