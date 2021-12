Imieniny Otylii 13.12. Jakie życzenia imieninowe dla Otylii?

Imię Otylia jest pochodzenia starogermańskiego. Imieniny Otylii wypadają 13 grudnia. x000D x000D Otylia jest osobą sumienną i energiczną. Nie lubi wchodzić w niepotrzebne konflikty i woli załatwić wszystko polubownie. Cechuje ją tolerancyjność i pogoda ducha. Jest towarzyska i chętnie spędza czas ze swoimi przyjaciółmi. Bardzo lubi nieść pomoc i wspierać innych w trudnych sytuacjach. Znajomi cenią ją za serdeczność i otwartość. W pracy jest rzetelna i wykonuje wszystkie swoje obowiązki do końca. Cechuje ją inteligencja, co pomaga jej w codziennej pracy. Woli być niezależna i samodzielna w podejmowaniu ważnych decyzji.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Otylii

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.