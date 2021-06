Imieniny Pauliny 6.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Pauliny?

Paulinie przypisuje się takie cechy jak: nerwowość, nadpobudliwość i brak konsekwencji w działaniu. Wynika to jednak z jej wrażliwości. Pauliny wszystko biorą do siebie, dlatego często są odbierane, jakie przewrażliwione osoby. Chociaż Pauliny mają dosyć ciężkie charaktery są bardzo rodzinne i opiekuńcze. Pauliny są bardzo towarzyskie, lubię jednak otaczać się gronem najbliższych osób. Nie jest łatwo zdobyć jej zaufanie, ale jeśli już nawiąże z kimś bliższą relacje jest świetną przyjaciółką.

Życzenia imieninowe dla Pauliny

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!