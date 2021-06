Imieniny Pawła. Najbliższe wypadają 28.06. Wierszyki imieninowe dla Pawła

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Paweł?

Imię Paweł jest pochodzenia łacińskiego i według rodowodu oznacza osobę małego wzrostu i drobnej budowy ciała. Imieniny Pawła wypadają 10, 15, 25 stycznia, 1, 5, 6, 8 lutego, 2, 7, 22 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 7, 26, 28, 29 czerwca, 12, 20 lipca, 19 października, 16, 18, 19 listopada i 14 grudnia. x000D

x000D

Paweł jest osobą upartą, która potrafić postawić na swoim. Lubi rywalizować i we wszystkich chce być najlepszy. Dlatego trudno mu zjednać do siebie przyjaciół. Jest perfekcjonistą, z tego względu ciężko mu przyjąć porażkę i niepowodzenie. Jest bardzo towarzyski, ale w grupie znajomych musi podkreślać swoją wyższość. Jest to osoba szczera do bólu, która zawsze powie wprost co ma na myśli. W pracy lubi czuć się niezależny, kiedy ma pełną swobodę działania. Wtedy jego motywacja wzrasta i zadanie będą wykonane na czas. Ma swój plan na życie, który konsekwentnie realizuje.