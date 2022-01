Imieniny Piotra. Najbliższe wypadają 9.01. Życzenia na imieniny dla Piotra

Imię Piotr jest pochodzenia greckiego i oznacza niezłomny jak skała. Imieniny Piotra wypadają 3, 18, 28, 31 stycznia, 2, 5, 8, 21, 22, 23, 24 lutego, 1, 2, 23 marca, 27, 28, 29 kwietnia, 8, 13, 19, 29 maja, 2, 3, 12, 23, 29 czerwca, 2, 7, 12, 30 lipca, 1, 12, 19 sierpnia, 9, 11, 12, 25 września, 19 października, 16, 18, 21 listopada i 2, 4, 13, 21, 25 grudnia. x000D x000D Piotr jest osobą ambitną i zdolną. Cechuje go także lenistwo, dlatego musi mieć zaplanowane obowiązki, aby się ich podjąć. Nie umie jednak zorganizować sobie planu dnia i staje się chaotyczny w swoich działaniach. Piotr jest niecierpliwy i nerwowy, najlepiej wszystko chciałby mieć na już. Jest duszą towarzystwa i bardzo lubi zabawiać swoich przyjaciół. Jest osobą, która chętnie pomaga innym i lubi udzielać rad. W pracy osiąga bardzo dobre wyniki, kiedy ma nałożone na siebie określone z góry obowiązki i zadania. Chce realizować wszystkie projekty, których się podjął.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....