Imieniny Przemysława. Najbliższe wypadają 30.10. Wiersze imieninowe dla Przemysława

Imię Przemysław ma pochodzenie starosłowiańskie. Imieniny Przemysława wypadają 13 kwietnia oraz 4 września. x000D x000D Przemysław jest osobą energiczną, posiadającą wiele ciekawych pomysłów. Umie radzić sobie z porażkami i nie są mu straszne przegrane, a wyciąga z nich odpowiednie wnioski na przyszłość. Jest bardzo towarzyską osobą, która lubi otaczać się dużym gronem znajomych. Cechuje go życzliwość w stosunku do innych ludzi. Można na nim polegać oraz powierzyć mu wiele tajemnic. W pracy zawsze dąży do wyznaczonych celów bez względu na postawione przeszkody. Lubi się rozwijać i pozyskiwać nową wiedzę, która przydaje mu się w pracy. Cechuje go sumienność i staranność w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

