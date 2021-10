Imieniny Przemysława. Najbliższe wypadają 30.10. Życzenia imieninowe dla Przemysława

Imię Przemysław ma pochodzenie starosłowiańskie. Imieniny Przemysława wypadają 13 kwietnia oraz 4 września. x000D x000D Przemysław jest osobą energiczną, posiadającą wiele ciekawych pomysłów. Umie radzić sobie z porażkami i nie są mu straszne przegrane, a wyciąga z nich odpowiednie wnioski na przyszłość. Jest bardzo towarzyską osobą, która lubi otaczać się dużym gronem znajomych. Cechuje go życzliwość w stosunku do innych ludzi. Można na nim polegać oraz powierzyć mu wiele tajemnic. W pracy zawsze dąży do wyznaczonych celów bez względu na postawione przeszkody. Lubi się rozwijać i pozyskiwać nową wiedzę, która przydaje mu się w pracy. Cechuje go sumienność i staranność w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!