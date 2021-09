Imieniny Radosława. Najbliższe wypadają 8.09. Życzenia i wiersze na imieniny dla Radosława

Imię Radosław ma pochodzenie starosłowiańskie. Imieniny Radosława wypadają 2 marca. x000D x000D Radosław jest osobą inteligentną i pewną siebie. Cechuje go ciekawe poczucie humoru oraz entuzjastyczne nastawienie do świata. Jest niezależny i samodzielny. Na każdy temat woli mieć własne zdanie. Jest towarzyski i posiada duże grono przyjaciół. Nie przepada za zwierzaniem się ze swoich problemów i jest skryty. W pracy jest ambitny i energiczny. Dzieli się swoimi oryginalnymi pomysłami i lubi podejmować się nowych wyzwań. Woli pracować samodzielnie niż w zespole.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!