Imieniny Radosława. Najbliższe wypadają 8.09. Życzenia na imieniny dla Radosława

Imię Radosław ma pochodzenie starosłowiańskie. Imieniny Radosława wypadają 2 marca. x000D x000D Radosław jest osobą inteligentną i pewną siebie. Cechuje go ciekawe poczucie humoru oraz entuzjastyczne nastawienie do świata. Jest niezależny i samodzielny. Na każdy temat woli mieć własne zdanie. Jest towarzyski i posiada duże grono przyjaciół. Nie przepada za zwierzaniem się ze swoich problemów i jest skryty. W pracy jest ambitny i energiczny. Dzieli się swoimi oryginalnymi pomysłami i lubi podejmować się nowych wyzwań. Woli pracować samodzielnie niż w zespole.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.