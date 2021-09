Imieniny Rafała. Najbliższe wypadają 29.09. Wiersze imieninowe dla Rafała

Rafał to nerwowy i choleryczny mężczyzna. W pracy jest bardzo wojowniczy i koniecznie musi być po jego myśli. Niechętnie przyjmuje rozwiązania innych. Niestety przez swoją nerwowość jest niedbały. Podejmuje się zbyt wielu zadań i zapomina o dopełnieniu wszystkich obowiązków. Utrudnia mu to znacznie rozwój kariery. Nie brak mu talentu, ale jest zbyt leniwy by się rozwijać. Rafałowi nie brakuje towarzystwa kobiet. Chciałby jednak ułożyć sobie życie z tą jedyną. Ciężko mu jednak stworzyć trwały związek, ponieważ jest bardzo zamknięty w sobie i ma problem z okazywaniem uczuć. Do tego zaborczy i zazdrosny. Wśród znajomych uważany jest za duszę towarzystwa. Potrafi porozmawiać z każdym i na każdy temat. Niezwykle sympatyczny, uśmiechnięty i pełen optymizmu. Spotkania towarzyskie to dla niego najlepsza odskocznia od problemów.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.