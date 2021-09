Imieniny Reginy 7.09. Jakie życzenia złożyć Reginie?

Regina to kobieta o chłodnym uosobieniu. Nie potrzebuje mężczyzny do szczęścia. Wielu zabiega o jej względy, ale niewielu jest w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Jest świadoma swojej urody i inteligencji. Regina najlepiej czuje się sama ze sobą. Potrzebuje jednak towarzystwa ludzi, którzy ją podziwiają oraz adorują i zabiegają o jej względy. Szybko wpada w furię i jest wyniosła, co wiele osób odstrasza.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.