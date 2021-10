Imieniny Remigiusza. Najbliższe wypadają 1.10. Życzenia i wiersze na imieniny dla Remigiusza

Imię Remigiusz ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Remigiusza wypadają 19 stycznia, 20 marca, 1, 28 października. x000D x000D Remigiusz jest osobą inteligentną i pewną siebie. Umie poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Cechuje go niezależność i samodzielność. Ma swoje zdanie na wiele tematów i nie zmienia swoich opinii pod naciskiem innych osób. Jest towarzyski i ma wielu przyjaciół. Znajomi cenią go za jego spokój i opanowanie. Można mu zaufać i zawsze na niego liczyć. W pracy jest odporny na stres i wszelką presję. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Potrafi panować nad sytuacją i podejmować odpowiednie decyzje.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...