Imieniny Remigiusza. Najbliższe wypadają 1.10. Życzenia i wierszyki imieninowe dla Remigiusza

Imię Remigiusz ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Remigiusza wypadają 19 stycznia, 20 marca, 1, 28 października. x000D x000D Remigiusz jest osobą inteligentną i pewną siebie. Umie poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Cechuje go niezależność i samodzielność. Ma swoje zdanie na wiele tematów i nie zmienia swoich opinii pod naciskiem innych osób. Jest towarzyski i ma wielu przyjaciół. Znajomi cenią go za jego spokój i opanowanie. Można mu zaufać i zawsze na niego liczyć. W pracy jest odporny na stres i wszelką presję. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Potrafi panować nad sytuacją i podejmować odpowiednie decyzje.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...