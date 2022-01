Imieniny Remigiusza. Najbliższe wypadają 13.01. Wiersze imieninowe dla Remigiusza

Imię Remigiusz ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Remigiusza wypadają 19 stycznia, 20 marca, 1, 28 października. x000D x000D Remigiusz jest osobą inteligentną i pewną siebie. Umie poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Cechuje go niezależność i samodzielność. Ma swoje zdanie na wiele tematów i nie zmienia swoich opinii pod naciskiem innych osób. Jest towarzyski i ma wielu przyjaciół. Znajomi cenią go za jego spokój i opanowanie. Można mu zaufać i zawsze na niego liczyć. W pracy jest odporny na stres i wszelką presję. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Potrafi panować nad sytuacją i podejmować odpowiednie decyzje.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.