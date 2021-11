Imieniny Renaty 12.11. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Renaty?

Renata zwykle żyje bardzo intensywnie. To bardzo miła i zrównoważona kobieta, chociaż gdy ktoś jej podpadnie potrafi zranić słowami. Jest wybuchowa, ale nie wpada w furię bez powodu. Renata to prawdziwa kokietka. Nie jest łatwo zdobyć jednak jej serce. Flirtuje z mężczyznami, dając im nadzieję, a później łamie serca. Jej wybranek musi sprostać wysokim wymaganiom i zapewnić jej dostatnie życie. Renata nie jest kobietą, która się podporządkuje. To ona lubi mieć władzę i ma naturę dyktatorską. Jednak, jeśli wybranek umiejętnie ją załagodzi, nie będzie mógł narzekać na swoją partnerkę. Renata potrafi świetnie zająć się domem, jest bardzo gospodarna i lubi przyjmować gości. Renata jest bardzo zaradna. Nie polega jedynie na dobrze zarabiającym mężu. Sama również stawia na wykształcenie i dobrze płatną pracę. Nie lubi być od nikogo zależna. Może wiele w życiu osiągnąć, dzięki ciężkiej pracy, sprytowi i urokowi osobistemu.

Prześlij życzenia imieninowe dla Renaty

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!