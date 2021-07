Imieniny Roberta. Najbliższe wypadają 18.07. Życzenia z okazji imienin dla Roberta

Robert to choleryk o silnej aktywności. Łatwa wybucha i denerwuje się. Robert to mężczyzna, który łatwo ulega wpływom. Potrzebuje dużo akceptacji od otoczenia. Pragnie by go kochano i zapewniano o tym często. Nie narzeka na brak powodzenia u kobiet. Potrafi być bardzo uwodzicielski. Ma jednak podwójną moralność i nie radzi sobie z przestrzeganiem wyznawanych zasad. Ma silną potrzebę bycia samcem alfa. Nie lubi, kiedy kobieta chce za niego o czymś decydować. Robert lubi stawiać na swoim. W pracy lubi się spełniać. Jest pracowity i wytrwały. W karierze zawodowej nie napotyka raczej na problemy, skupia się na tym, co powinien robić. Wynika to również z tego, że Robert chce być podziwiany i chwalony.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.