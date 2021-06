Imieniny Roberta. Najbliższe wypadają 7.06. Życzenia i wierszyki na imieniny dla Roberta

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Robert?

Robert to imię pochodzenia starogermańskiego, od imion Rodebert, Rupert, Ruprecht, Rupprecht, składających się ze słów hrod (sława, chwała) i beraht (błyszczący). Oznacza: sławny, znakomity zdobytą sławą. Imieniny Roberta świętujemy 4, 24, 26 stycznia, 21 lutego, 16, 17, 29 kwietnia, 4, 13 maja, 6, 7 czerwca, 18 lipca, 16 sierpnia, 17 września, 15 listopada.

Robert to choleryk o silnej aktywności. Łatwa wybucha i denerwuje się. Robert to mężczyzna, który łatwo ulega wpływom. Potrzebuje dużo akceptacji od otoczenia. Pragnie by go kochano i zapewniano o tym często. Nie narzeka na brak powodzenia u kobiet. Potrafi być bardzo uwodzicielski. Ma jednak podwójną moralność i nie radzi sobie z przestrzeganiem wyznawanych zasad. Ma silną potrzebę bycia samcem alfa. Nie lubi, kiedy kobieta chce za niego o czymś decydować. Robert lubi stawiać na swoim. W pracy lubi się spełniać. Jest pracowity i wytrwały. W karierze zawodowej nie napotyka raczej na problemy, skupia się na tym, co powinien robić. Wynika to również z tego, że Robert chce być podziwiany i chwalony.