Imieniny Romany 3.10. Życzenia imieninowe dla Romany

Imię Romana jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Romany wypadają 23 lutego oraz 3 października. x000D x000D Romana jest osobą otwartą i tolerancyjną. Ma optymistyczne podejście do całego świata. Nie lubi nudy, woli podejmować się nowych wyzwań. Cechuje ją inteligencja i pewność siebie. Ma wielu przyjaciół, z którymi uwielbia spędzać każdą chwilę. Bardzo lubi pomagać innym i zawsze służy dobrą radą. W pracy jest skrupulatna i samodzielna. Ma dużą wiedzę na wiele tematów i lubi uczyć się nowych rzeczy. Świetnie sprawdzi się w zespole w roli przywódczyni, która będzie mieć kontrolę. Chętnie podejmuje trudne decyzje, które wymagają odpowiedzialności.

Wyślij Romanie oryginalne życzenia na imieniny

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!