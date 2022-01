Imieniny Rozalii 27.01. Jakie życzenia wybrać dla Rozalii? Życzenia imieninowe idealne na sms

Rozalia to kobieta z temperamentem. Pociągają ją w życiu przygody, a że nie narzeka na brak zainteresowania u mężczyzn, często to wykorzystuje. To kobieta, która lubi wdawać się w romance i przelotne miłostki. Nie jest stała w uczuciach. Ze względu na swoje usposobienie kobiety nie są jej przychylne. Rozalia ma również problem z nawiązywaniem stałych przyjaźni. Ciągle musi zmieniać otoczenie, bo nie potrafi powstrzymać się przed adorowaniem mężów swoich koleżanek. W głębi duszy jest jednak wrażliwa i czuła, tylko trochę pogubiona. Uważa to za swoje niedoskonałości, które stara się przyćmić ekstrawaganckim stylem ubierania się.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Rozalii

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!