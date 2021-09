Imieniny Rozalii 4.09. Jakie życzenia wybrać dla Rozalii? Życzenia imieninowe idealne na sms

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Rozalii - jaka jest geneza tego imienia

Rozalia jest imieniem pochodzącym z języka łacińskiego. Prawdopodobnie powstało z połączenia słów oznaczających różę i lilię. Rozalia imieniny obchodzi 15 lipca, 4 września, 4 października.

Rozalia to kobieta z temperamentem. Pociągają ją w życiu przygody, a że nie narzeka na brak zainteresowania u mężczyzn, często to wykorzystuje. To kobieta, która lubi wdawać się w romance i przelotne miłostki. Nie jest stała w uczuciach. Ze względu na swoje usposobienie kobiety nie są jej przychylne. Rozalia ma również problem z nawiązywaniem stałych przyjaźni. Ciągle musi zmieniać otoczenie, bo nie potrafi powstrzymać się przed adorowaniem mężów swoich koleżanek. W głębi duszy jest jednak wrażliwa i czuła, tylko trochę pogubiona. Uważa to za swoje niedoskonałości, które stara się przyćmić ekstrawaganckim stylem ubierania się.