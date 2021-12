Imieniny Róży 13.12. Jakie życzenia złożyć Róży?

Imię Róża ma pochodzenia łacińskie. Imieniny Róży wypadają 6 marca, 23 sierpnia oraz 4 września. x000D x000D Róża jest osobą pewną siebie i zdeterminowaną. Cechuje ją ambitność i energia do działania. Lubi podejmować ryzyko i ma swoje zdanie na wiele tematów. Jest towarzyska i ma wielu znajomych. Przyjaciele cenią ją za serdeczność i życzliwość. Cieszy się z małych rzeczy i tym też zaraża swoich znajomych. W pracy jest ambitna i oddana swoim obowiązkom zawodowym. Lubi rywalizację, która daje jej wiele nowych doświadczeń. Nie stoi w miejscu i woli się rozwijać na wielu płaszczyznach. Potrafi pracować w zespole i będzie jego siłą napędową.

Prześlij Róży miłe życzenia imieninowe

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.