Imieniny Sabiny 27.10. Życzenia imieninowe dla Sabiny

Sabina z początku jest bardzo nieufna. Niełatwo jest zdobyć jej zaufanie. Wybranek Sabiny musi być wytrwały i odporny na jej chłodne spojrzenie. Po pewnym czasie Sabina schowana kolce i stanie się bardzo łagodną i subtelną kobietą. Będzie wzorową matką i żoną. Czasem może przerażać swoją perfekcyjnością i zaborczością w sferze uczuć. Sabina to typ karierowiczki. Jest bardzo ambitna, wytrwała i konsekwentna. Stawia sobie cele i uparcie do nich dąży. W ich osiąganiu pomaga jej również urok osobisty, takt oraz wdzięk. Sabina nie lubi zmian, więc jeśli dobrze czuje się na danym stanowisku, niechętnie je zmieni.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...