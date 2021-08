Imieniny Sabiny 29.08. Życzenia imieninowe dla Sabiny

Sabina z początku jest bardzo nieufna. Niełatwo jest zdobyć jej zaufanie. Wybranek Sabiny musi być wytrwały i odporny na jej chłodne spojrzenie. Po pewnym czasie Sabina schowana kolce i stanie się bardzo łagodną i subtelną kobietą. Będzie wzorową matką i żoną. Czasem może przerażać swoją perfekcyjnością i zaborczością w sferze uczuć. Sabina to typ karierowiczki. Jest bardzo ambitna, wytrwała i konsekwentna. Stawia sobie cele i uparcie do nich dąży. W ich osiąganiu pomaga jej również urok osobisty, takt oraz wdzięk. Sabina nie lubi zmian, więc jeśli dobrze czuje się na danym stanowisku, niechętnie je zmieni.

Wyślij Sabinie radosne życzenia na imieniny

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.