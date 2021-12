Imieniny Sabiny 5.12. Jakie życzenia imieninowe dla Sabiny?

Sabina z początku jest bardzo nieufna. Niełatwo jest zdobyć jej zaufanie. Wybranek Sabiny musi być wytrwały i odporny na jej chłodne spojrzenie. Po pewnym czasie Sabina schowana kolce i stanie się bardzo łagodną i subtelną kobietą. Będzie wzorową matką i żoną. Czasem może przerażać swoją perfekcyjnością i zaborczością w sferze uczuć. Sabina to typ karierowiczki. Jest bardzo ambitna, wytrwała i konsekwentna. Stawia sobie cele i uparcie do nich dąży. W ich osiąganiu pomaga jej również urok osobisty, takt oraz wdzięk. Sabina nie lubi zmian, więc jeśli dobrze czuje się na danym stanowisku, niechętnie je zmieni.

Prześlij życzenia imieninowe dla Sabiny

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.