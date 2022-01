Imieniny Sary 19.01. Oryginalne życzenia imieninowe dla Sary

Imię Sara jest pochodzenia hebrajskiego. Imieniny Sary wypadają 15 lutego. x000D x000D Sara jest osobą spokojną i opanowaną. Ceni sobie niezależność i umie poradzić sobie w każdej sytuacji. Nie jest bardzo towarzyska, jednak ma swoje grono zaufanych przyjaciół. Jest typem introwertyczki i woli własne towarzystwo. Lubi pomagać swoim znajomym i można jej zaufać. W pracy umie podejmować trudne decyzje i potrafi przyjąć porażkę oraz uczyć się na własnych błędach. Jest inteligenta i pomysłowa, co wykorzystuje podczas codziennej pracy. Można na niej polegać, ponieważ wywiązuje się ze wszystkich zawodowych obowiązków.

Wyślij Sarze radosne życzenia na imieniny

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!