Imieniny Sary 20.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Sary?

Imię Sara jest pochodzenia hebrajskiego. Imieniny Sary wypadają 15 lutego. x000D x000D Sara jest osobą spokojną i opanowaną. Ceni sobie niezależność i umie poradzić sobie w każdej sytuacji. Nie jest bardzo towarzyska, jednak ma swoje grono zaufanych przyjaciół. Jest typem introwertyczki i woli własne towarzystwo. Lubi pomagać swoim znajomym i można jej zaufać. W pracy umie podejmować trudne decyzje i potrafi przyjąć porażkę oraz uczyć się na własnych błędach. Jest inteligenta i pomysłowa, co wykorzystuje podczas codziennej pracy. Można na niej polegać, ponieważ wywiązuje się ze wszystkich zawodowych obowiązków.

Wyślij Sarze radosne życzenia na imieniny

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.