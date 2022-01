Imieniny Sebastiana. Najbliższe wypadają 20.01. Życzenia i wiersze na imieniny dla Sebastiana

Sebastian to prawdziwy aktywista i idealista. Lubi angażować się w różne akcje społeczne i charytatywne. Jest bardzo pracowity. Pracę traktuje wręcz terapeutycznie, bo pomaga mu zapomnieć o problemach i niepowodzeniach w innych sferach życia. Posiada w sobie wiele empatii, dlatego świetnie czuje się w zawodach: psycholog, nauczyciel lub lekarz. Sebastian jest czułym i kochającym mężczyzną, jednak często zaniedbuje rodzinę, ponieważ praca i działanie są dla niego najważniejsze. Partnerka musi wykrzesać duże pokłady cierpliwości i zrozumienia, by związek z Sebastianem był udany.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.