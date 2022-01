Imieniny Sebastiana. Najbliższe wypadają 30.01. Wiersze z okazji imienin dla Sebastiana

Sebastian to prawdziwy aktywista i idealista. Lubi angażować się w różne akcje społeczne i charytatywne. Jest bardzo pracowity. Pracę traktuje wręcz terapeutycznie, bo pomaga mu zapomnieć o problemach i niepowodzeniach w innych sferach życia. Posiada w sobie wiele empatii, dlatego świetnie czuje się w zawodach: psycholog, nauczyciel lub lekarz. Sebastian jest czułym i kochającym mężczyzną, jednak często zaniedbuje rodzinę, ponieważ praca i działanie są dla niego najważniejsze. Partnerka musi wykrzesać duże pokłady cierpliwości i zrozumienia, by związek z Sebastianem był udany.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!