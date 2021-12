Imieniny Sebastiana. Najbliższe wypadają 31.12. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Sebastiana

Sebastian to prawdziwy aktywista i idealista. Lubi angażować się w różne akcje społeczne i charytatywne. Jest bardzo pracowity. Pracę traktuje wręcz terapeutycznie, bo pomaga mu zapomnieć o problemach i niepowodzeniach w innych sferach życia. Posiada w sobie wiele empatii, dlatego świetnie czuje się w zawodach: psycholog, nauczyciel lub lekarz. Sebastian jest czułym i kochającym mężczyzną, jednak często zaniedbuje rodzinę, ponieważ praca i działanie są dla niego najważniejsze. Partnerka musi wykrzesać duże pokłady cierpliwości i zrozumienia, by związek z Sebastianem był udany.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.