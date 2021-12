Imieniny Sławomira. Najbliższe wypadają 23.12. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Sławomira

Sławomir jest wrażliwym mężczyzną. Ma bardzo dobrą pamięć uczuciową, dlatego woli poznawać świat empirycznie. Wcześnie zaczyna interesować się kobietami. To mężczyzna bardzo wylewny uczuciowo, jego partnerka będzie stale dowartościowywana. Sam też lubi być adorowany i zapewniany o miłości. Mimo refleksyjnej natury nie zapomina o tym, że rodzinie trzeba zapewnić byt. Jest odpowiedzialnym mężczyzną, który zadbanie o rodzinę stawia sobie za cel najwyższy. Dzięki swojej wrażliwej naturze świetnie odnajdzie się w zawodach artystycznych, ale nie tylko. Nie brak mu inteligencji i umiejętności analitycznych. Swoją ciężką pracą i sprytem jest w stanie zapracować na sukces.

Sławomir to imię pochodzenia staropolskiego. Oznacza tego, który sławę zdobywa poprzez pokojowe zachowanie. Sławomir imieniny obchodzi 2 kwietnia, 17 maja, 2 października, 5 listopada, 23 grudnia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!