Imieniny Sławomira. Najbliższe wypadają 5.11. Życzenia i wiersze na imieniny dla Sławomira

Sławomir jest wrażliwym mężczyzną. Ma bardzo dobrą pamięć uczuciową, dlatego woli poznawać świat empirycznie. Wcześnie zaczyna interesować się kobietami. To mężczyzna bardzo wylewny uczuciowo, jego partnerka będzie stale dowartościowywana. Sam też lubi być adorowany i zapewniany o miłości. Mimo refleksyjnej natury nie zapomina o tym, że rodzinie trzeba zapewnić byt. Jest odpowiedzialnym mężczyzną, który zadbanie o rodzinę stawia sobie za cel najwyższy. Dzięki swojej wrażliwej naturze świetnie odnajdzie się w zawodach artystycznych, ale nie tylko. Nie brak mu inteligencji i umiejętności analitycznych. Swoją ciężką pracą i sprytem jest w stanie zapracować na sukces.

Sławomir to imię pochodzenia staropolskiego. Oznacza tego, który sławę zdobywa poprzez pokojowe zachowanie. Sławomir imieniny obchodzi 2 kwietnia, 17 maja, 2 października, 5 listopada, 23 grudnia.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...