Imieniny Stanisława. Najbliższe wypadają 18.09. Życzenia na imieniny dla Stanisława

Stanisława charakteryzują pewność siebie, pracowitość oraz konsekwencja. Te cechy zapewniają mu sukcesy zawodowe. Nie znoi bezczynności, zawsze musi być w ruchu. Staszek jest również mężczyzną niezwykle uczuciowym. Wspaniały kandydat na męża i ojca. Cieszy się zainteresowaniem wśród płci przeciwnej, jednak nie ulega jej wpływom. Swojej małżonce jest wierny i tego samego oczekuje. Jest bardzo zazdrosny i despotyczny. Lubi rządzić, jednak jego rodzinie zwykle wychodzi to na dobre. Jako ojciec świetnie się sprawdza. Ma dużo cierpliwości i kocha spędzać czas ze swoimi dziećmi i uczyć je życia. Małżonka musi być kobietą, która nie ma problemu z podporządkowaniem się. Mimo iż Staszek jest mężczyzną despotycznym, nie brakuje mu czułości dla kobiety. Lubi po prostu postawić na swoim, ale nie pozwoli skrzywdzić swojej kobiety i będzie ją zasypywał zapewnieniami o miłości.

Stanisław to imię pochodzące z języka starosłowiańskiego. Znaczenie imienia Stanisław: ten, który jest sławą swego rodu lub sławny z racji posiadania pięknego stanu, czyli domu. Stanisław imieniny obchodzi 11, 30 kwietnia, 3, 8 maja, 9, 12 czerwca, 5, 14 sierpnia, 5, 18 września, 13, 18 listopada.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.