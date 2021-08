Imieniny Stefana. Najbliższe wypadają 2.08. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Stefana

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Stefan?

Stefan pochodzi z języka greckiego. Imię to oznacza mężczyznę nagrodzonego wieńcem, czyli symbolem zwycięstwa. Stefan imieniny obchodzi 3 lutego, 8, 16 marca, 17 kwietnia, 12 czerwca, 16 lipca, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 20, 26 sierpnia, 2, 7, 18 września, 7, 22 października, 10, 22, 28 listopada, 11 grudnia.

Stefan jest nieco mrocznym i tajemniczym mężczyzną. Jest skryty i nieśmiały, przez co owiewa go aura tajemniczości. Nie jest to wulkan energii, często wydaję się smutnym. Posiada jednak wiele empatii, jest dobrym słuchaczem i bliscy zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Sam nie lubi o nią nikogo prosić, a swoje problemy rozwiązuje w samotności. Dużo rozmyśla, przez co często pogrąża się w złym nastroju. Stale wydaje mu się, że jest niewystarczająco dobry. Całkiem innego zdania są bliscy mu ludzie. Każdy go szanuje i skrycie podziwia za jego wytrwałość. Pracuje w ciszy i skupieniu. Nie wychyla się i nie szuka aprobaty u innych ludzi. Doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach i nie zniechęcają go porażki. Siłę czerpie z rodziny. O żonę i dzieci dba, jak nikt inny. W relacjach z kobietami jest bardzo nieśmiały. Jeśli trafi na odpowiednią kobietę, staje się bardzo uczuciowym i namiętnym mężczyzną.