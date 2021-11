Imieniny Sylwestra. Najbliższe wypadają 26.11. Wierszyki z okazji imienin dla Sylwestra

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Sylwester?

Sylwester jest imieniem pochodzenia łacińskiego. Sylwester imieniny obchodzi 2 stycznia, 26 września, 26 października, 26 listopada, 31 grudnia.

Sylwester to czarujący i wrażliwy mężczyzna. Poszukuje partnerki, która stale będzie go zapewniała o swojej miłości. Jeśli nie będzie czuł się wspierany i kochany szybko odejdzie. Jeśli znajdzie odpowiednią wybrankę stworzy dom i rodzinę, które będą dla niego azylem. Sylwester jest bardzo towarzyski, nie znosi samotności. Źle się czuje, gdy musi spędzić samotne popołudnie. Jest lubiany i szanowany przez swoich znajomych. To otwarty i przyjazny mężczyzna, który szuka akceptacji u wszystkich. Również w pracy woli działania zespołowe i świetnie dogaduje się ze współpracownikami. Nie jest typem lidera. Ma głowę pełną pomysłu i ochoty do działania. Będzie dobrym przedstawicielem firmy lub rzecznikiem prasowym.