Imieniny Sylwestra. Najbliższe wypadają 31.12. Wiersze imieninowe dla Sylwestra

Sylwester to czarujący i wrażliwy mężczyzna. Poszukuje partnerki, która stale będzie go zapewniała o swojej miłości. Jeśli nie będzie czuł się wspierany i kochany szybko odejdzie. Jeśli znajdzie odpowiednią wybrankę stworzy dom i rodzinę, które będą dla niego azylem. Sylwester jest bardzo towarzyski, nie znosi samotności. Źle się czuje, gdy musi spędzić samotne popołudnie. Jest lubiany i szanowany przez swoich znajomych. To otwarty i przyjazny mężczyzna, który szuka akceptacji u wszystkich. Również w pracy woli działania zespołowe i świetnie dogaduje się ze współpracownikami. Nie jest typem lidera. Ma głowę pełną pomysłu i ochoty do działania. Będzie dobrym przedstawicielem firmy lub rzecznikiem prasowym.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.