Imieniny Sylwestra. Najbliższe wypadają 9.06. Życzenia i wiersze na imieniny dla Sylwestra

Sylwester to czarujący i wrażliwy mężczyzna. Poszukuje partnerki, która stale będzie go zapewniała o swojej miłości. Jeśli nie będzie czuł się wspierany i kochany szybko odejdzie. Jeśli znajdzie odpowiednią wybrankę stworzy dom i rodzinę, które będą dla niego azylem. Sylwester jest bardzo towarzyski, nie znosi samotności. Źle się czuje, gdy musi spędzić samotne popołudnie. Jest lubiany i szanowany przez swoich znajomych. To otwarty i przyjazny mężczyzna, który szuka akceptacji u wszystkich. Również w pracy woli działania zespołowe i świetnie dogaduje się ze współpracownikami. Nie jest typem lidera. Ma głowę pełną pomysłu i ochoty do działania. Będzie dobrym przedstawicielem firmy lub rzecznikiem prasowym.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…