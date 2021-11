Imieniny Sylwii 3.11. Jakie życzenia złożyć Sylwii?

Sylwia to kobieta pełna namiętności. Jej partner musi stale nadążać za jej zachciankami, gdyż jeśli nie sprosta oczekiwaniom Sylwia jest w stanie poszukać tego u innego mężczyzny. To kobieta lubiąca przygody, przez co czasem wpada w tarapaty. Gdy jej związek się rozpada, nawet z jej winy, bardzo po nim rozpacza. Sylwia ma problem z nawiązywaniem relacji na całe życie, gdyż przyjaciele mają pewną trudność nadążyć za jej szaleństwami i pomysłami. Fascynuje ją wiele rzeczy, przez co łapie się różnych pasji, po czym porzuca je na rzecz zupełnie innych.

Wyślij specjalne życzenia imieninowe dla Sylwii

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...