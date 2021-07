Imieniny Sylwii 9.07. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Sylwii?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Sylwii - jakie cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu

Sylwia to imię, które wywodzi się z języka łacińskiego. Sylwia imieniny obchodzi 8, 17 lutego, 19 czerwca, 9, 10 lipca, 14 sierpnia, 3, 12, 29 września, 3, 9 października, 3, 5 listopada.

Sylwia to kobieta pełna namiętności. Jej partner musi stale nadążać za jej zachciankami, gdyż jeśli nie sprosta oczekiwaniom Sylwia jest w stanie poszukać tego u innego mężczyzny. To kobieta lubiąca przygody, przez co czasem wpada w tarapaty. Gdy jej związek się rozpada, nawet z jej winy, bardzo po nim rozpacza. Sylwia ma problem z nawiązywaniem relacji na całe życie, gdyż przyjaciele mają pewną trudność nadążyć za jej szaleństwami i pomysłami. Fascynuje ją wiele rzeczy, przez co łapie się różnych pasji, po czym porzuca je na rzecz zupełnie innych.