Imieniny Szczepana. Najbliższe wypadają 3.08. Wiersze z okazji imienin dla Szczepana

Jaki jest Szczepan?

Imię Szczepan jest pochodzenia greckiego. Imieniny Szczepana wypadają 3 sierpnia oraz 26 grudnia. x000D

Szczepan jest osobą pewną siebie i przebojową. Ma duże pokłady uroku osobistego. Cechuje go kreatywność i pomysłowość. Jest uparty i ma swoje zdanie na wiele tematów. Ciężko go przekonać do zmiany decyzji i nie lubi dostawać dobrych rad od innych. Jest towarzyski i chętnie pomaga swoim przyjaciołom. W pracy ambitnie podchodzi do każdego wykonywanego zadania. Potrafi poradzić sobie z porażką i przegraną oraz wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski na przyszłość. Świetnie sprawdzi się jako przywódca grupy.