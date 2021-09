Imieniny Szymona. Najbliższe wypadają 14.09. Życzenia z okazji imienin dla Szymona

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Szymon?

Imię Szymon pochodzi z języka hebrajskiego. Szymon imieniny obchodzi 5 stycznia, 16, 18 lutego, 24 marca, 19, 20 kwietnia, 10, 16, 23 maja, 1, 6 czerwca, 18 lipca, 3 sierpnia, 3, 14 września, 8, 28 października.

Szymonem targają ciągłe namiętności. Nie potrafi zapanować nad swoimi potrzebami. Skupia się na pożądaniu, a nie uczuciach. Partnerka Szymona musi mieć silną osobowość, żeby go ujarzmić. Jeśli do tego będzie niedostępna i pozwoli się zdobywać, ma szansę na stworzenie z Szymonem szczęśliwego związku. Mimo swoich niedoskonałości jest fantastycznym ojcem. Bardzo dużo uwagi poświęca wychowaniu swoich dzieci. W pracy dobrze czuję się przy negocjacjach. Bez trudny jest w stanie przekonać innych do swojego zdania i pomysłów, a sam nie ulega wpływom.