Imieniny Szymona. Najbliższe wypadają 18.07. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Szymona

Szymonem targają ciągłe namiętności. Nie potrafi zapanować nad swoimi potrzebami. Skupia się na pożądaniu, a nie uczuciach. Partnerka Szymona musi mieć silną osobowość, żeby go ujarzmić. Jeśli do tego będzie niedostępna i pozwoli się zdobywać, ma szansę na stworzenie z Szymonem szczęśliwego związku. Mimo swoich niedoskonałości jest fantastycznym ojcem. Bardzo dużo uwagi poświęca wychowaniu swoich dzieci. W pracy dobrze czuję się przy negocjacjach. Bez trudny jest w stanie przekonać innych do swojego zdania i pomysłów, a sam nie ulega wpływom.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!