Imieniny Teodora. Najbliższe wypadają 11.11. Wiersze na imieniny dla Teodora

Teodor to prawdziwa zagadka. Jest bardzo tajemniczy i uroczy, co pociąga w nim kobiety. Nie jest typem samotnika. Chociaż szuka miłości, zrozumienia i czułości, sam nie potrafi oprzeć się kobiecym wdziękom. W związku może być przez to trudnym partnerem. Sprawy rodzinne zwykle odchodzą u niego na drugi plan. Lubi ciekawie spędzać czas. Jest romantykiem i namiętnym kochankiem. Lubi wypady za miasto i czas spędzony na łonie natury.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.