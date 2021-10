Imieniny Teodora. Najbliższe wypadają 29.10. Wierszyki z okazji imienin dla Teodora

Teodor to prawdziwa zagadka. Jest bardzo tajemniczy i uroczy, co pociąga w nim kobiety. Nie jest typem samotnika. Chociaż szuka miłości, zrozumienia i czułości, sam nie potrafi oprzeć się kobiecym wdziękom. W związku może być przez to trudnym partnerem. Sprawy rodzinne zwykle odchodzą u niego na drugi plan. Lubi ciekawie spędzać czas. Jest romantykiem i namiętnym kochankiem. Lubi wypady za miasto i czas spędzony na łonie natury.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!