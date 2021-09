Imieniny Teresy 1.10. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Teresy?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest Teresa?## Skąd wzięło się imię Teresa?

Teresa najprawdopodobniej pochodzi z języka greckiego. Teresa imieniny obchodzi 9 stycznia, 3 marca, 8 kwietnia, 17, 26, 27 czerwca, 6, 13, 17, 20 lipca, 26 sierpnia, 21 września, 1, 3, 4, 5, 13, 15 października.

Teresa to kobieta pracowita i wytrwała. Lubi pomagać i służyć innym. Jest niezwykle szlachetna i empatyczna. Teresa to kobieta z klasą, nie jest kokietką, bo nie lubi igrania z uczuciami. Teresa będzie wspaniałą żoną oraz matką. Rodzina to jest najwyższy cel życiowy. O ognisko domowe dba, jak o nic innego. Teresa uparcie dąży do celu i stale rozwija swoje umiejętności. Świetnie czuje się w zawodach medycznych, gdyż najbardziej kocha nieść pomoc innym. Jest bardzo wesołą i towarzyską osobą. Nie tylko rodzina i przyjaciele mogą na niej polegać. Ludzie lgną do niej, gdyż bije od niej dobro i spokój. To kobieta z zasadami, która ma jasno wytyczone cele.