Imieniny Tomasza. Najbliższe wypadają 29.12. Wierszyki imieninowe dla Tomasza

Tomasz ma chwiejną osobowość. Szybko angażuje się w powierzone mu projekty, ale równie szybko się zniechęca. Co rusz odpuszcza i na nowo się zabiera za jedno zadanie. Jednak w tym szaleństwie jest metoda. Tomasz nie ma problemu w rozwijaniu swojej kariery zawodowej. Posiada dar zjednywania sobie ludzi. Jest inteligentnym i kulturalnym mężczyzną. Jest wiernym i odpowiedzialnym mężem oraz ojcem. Na pierwszym miejscu stawia jednak pracę.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.