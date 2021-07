Imieniny Tymona. Najbliższe wypadają 28.07. Wiersze imieninowe dla Tymona

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Tymon?

Imię Tymon jest pochodzenia greckiego. Imieniny Tymona wypadają 19 kwietnia oraz 28 września. x000D

Tymon jest osobą szczerą i pewną siebie. Zawsze mówi to co myśli i nie straszne mu dalsze konsekwencje. Ma dużo energii i jest otwarty na świat. Ma wielu przyjaciół, z którymi często spędza wolny czas. Znajomi cenią go za prawdomówność i bezpośredniość. W pracy jest ambitny i lubi wykonywać swoje obowiązki. Cechuje go dynamiczność w działaniu i potrafi podejmować szybkie decyzje. Umie pracować po presją i nie straszny mu stres w pracy. Potrzebuje różnorodności zadań, aby nie popaść w rutynę.